Des groupes internationaux de protection des droits humains demandent la libération d’une défenseure et médecin turque de renom

par Amnesty International

Les autorités turques ont l’opportunité, vendredi 23 décembre, de remettre en liberté Şebnem Korur Fincancı, professeure de médecine et défenseure des droits humains turque parmi les plus respectées au monde, qui est illégalement maintenue en détention depuis le 26 octobre 2022. Il s’agit de sa deuxième détention illégale en six ans, en représailles contre son […] The post Des groupes internationaux de protection des droits humains demandent la libération d’une défenseure et médecin turque de renom appeared first on Amnesty International. ]]>



