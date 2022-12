Ukraine. À la veille de Noël, les coupures de courant ont de graves répercussions sur la vie de la population civile

par Amnesty International

Les attaques persistantes menées par les forces armées russes contre des infrastructures énergétiques cruciales en Ukraine constituent une violation flagrante du droit international humanitaire et mettent en danger la vie des civil·e·s d'autant que les températures glaciales s'installent, a déclaré Amnesty International le 21 décembre 2022, alors qu'elle lance un appel à la Russie pour […]



