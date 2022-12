Pérou. Les violations présumées des droits humains ne doivent pas relever de la compétence de la justice militaire

par Amnesty International

Réagissant à l’annonce du gouvernement de Dina Boluarte indiquant que les enquêtes sur les atteintes aux droits humains seront menées par la justice militaire, Erika Guevara Rosas, directrice pour les Amériques à Amnesty International, a déclaré : « Au cours des dernières semaines, plus d’une vingtaine de morts de civil·e·s, parmi lesquels des mineurs, ont été signalées […] The post Pérou. Les violations présumées des droits humains ne doivent pas relever de la compétence de la justice militaire appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet