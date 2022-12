Guatemala. La prisonnière d’opinion Virginia Laparra a été condamnée à quatre ans de prison

par Amnesty International

Réagissant à la condamnation prononcée le 16 décembre 2022 contre Virginia Laparra, ancienne procureure spéciale contre l’impunité, Erika Guevara-Rosas, directrice du programme Amériques à Amnesty International, a déclaré : « Cette condamnation est un nouvel exemple de la criminalisation des acteurs de la justice qui ont fait la promotion des droits humains au Guatemala. Virginia Laparra est une […] The post Guatemala. La prisonnière d’opinion Virginia Laparra a été condamnée à quatre ans de prison appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet