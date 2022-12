Biodiversité. L’accord de la COP15 sur la biodiversité est «une occasion manquée» de protéger les droits des peuples autochtones

par Amnesty International

Le cadre mondial pour la biodiversité adopté lors de la conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15) à Montréal, qui vise à préserver la biodiversité à l'échelle mondiale en appelant les États à s'engager à protéger 30 % de la planète à des fins de conservation d'ici 2030, est une occasion manquée de protéger les […]



