Antonio Guterres convoque un Sommet « de bon sens » sur l’Ambition Climatique et appelle à des solutions pratiques face aux défis planétaires.

Lors d'une conférence de presse de fin d'année, le chef de l’ONU s’est engagé à faire de 2023 « une année pour la paix et pour l’action », appelant les dirigeants à intensifier leurs efforts dans la lutte contre le changement climatique. Il s’est dit convaincu de l’effet positif de solutions pratiques et d’une diplomatie discrète dans la résolution des conflits et le soutien aux pays en développement.



