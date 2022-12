L’envoyé de l’ONU déplore une forte augmentation des violences dans le conflit israélo-palestinien.

Plus de 150 Palestiniens et plus de 20 Israéliens ont été tués en Cisjordanie et en Israël jusqu’à présent en 2022 – le plus grand nombre de morts depuis des années- a déclaré lundi au Conseil de sécurité l’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, .



