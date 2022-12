Le Conseil de sécurité examine la conformité de l'Iran à sa résolution sur le programme nucléaire iranien

Rosemary DiCarlo, Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques, a présenté le 19 décembre devant le Conseil de sécurité diverses informations sur les missiles balistiques iraniens et l'enrichissement d'uranium considérés par plusieurs Etats membres comme non conformes à la résolution 2231 (2015). Elle a aussi appelé l'Iran et les Etats-Unis à reprendre la mise en œuvre du Plan d'action global sur le programme nucléaire iranien.



