Arabie saoudite. Des personnes migrantes éthiopiennes renvoyées de force après avoir été détenues dans de terribles conditions

par Amnesty International

Les autorités saoudiennes renvoient de force des centaines de milliers de personnes migrantes originaires d'Éthiopie après les avoir maintenues en détention illimitée dans des conditions inhumaines et cruelles au seul motif qu'elles ne disposaient pas de titre de séjour valide, une situation aggravée par le système abusif de kafala, a déclaré Amnesty International le 16 décembre



