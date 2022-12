Qatar. Des organisations de la société civile népalaise dénoncent le rejet répété par la FIFA des demandes d’indemnisation des travailleurs·euses migrants

par Amnesty International

Plus de 30 organisations de la société civile népalaise adressent le 15 décembre 2022 une lettre ouverte au président de la FIFA Gianni Infantino pour lui demander de « cesser de détourner le regard » tandis que les travailleuses et travailleurs migrants se voient refuser des indemnisations après avoir subi des atteintes aux droits humains au Qatar.



