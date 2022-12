Andorre. Il faut abandonner les poursuites pour diffamation contre la militante en instance de jugement pour avoir défendu les droits des femmes

par Amnesty International

« Je n’arrêterai jamais de me battre pour les droits des femmes » promet la défenseure des droits des femmes Une militante, qui risque de recevoir une amende après avoir parlé de droit à l’avortement et de droits des femmes lors d’un forum des Nations unies, doit pouvoir bénéficier d’un abandon des poursuites pour diffamation à son […] The post Andorre. Il faut abandonner les poursuites pour diffamation contre la militante en instance de jugement pour avoir défendu les droits des femmes appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet