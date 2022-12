Sierra Leone: Aucun diamant ne vaut la vie d’une communauté

par Amnesty International

Le gouvernement sierra-léonais doit continuer à veiller à ce que les droits humains des personnes vivant à proximité de la mine de diamants exploitée par Meya Mining dans le district de Kono (Est du pays) soient protégés, a déclaré Amnesty International 15 décembre. L'organisation a également exhorté Meya Mining à respecter ses engagements à répondre aux […]



