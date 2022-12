La FIFA fait des déclarations trompeuses face au monde entier au sujet des réparations pour les travailleurs migrants

par Amnesty International

(Genève, 12 décembre 2022) – La Fédération internationale de football association (FIFA) continue à refuser de s'engager à indemniser les travailleurs et travailleuses migrants et leurs familles pour les abus perpétrés dans le cadre des préparatifs et du déroulement de la compétition de la Coupe du monde 2022 de football au Qatar, ont déclaré Human Rights



