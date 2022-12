Iran. L’exécution publique de Majidreza Rahnavard dévoile les meurtres commis par vengeance par l’État

par Amnesty International

En réaction à l'exécution publique en Iran le 12 décembre 2022 de Majidreza Rahnavard, jeune homme condamné à mort à l'issue d'un simulacre de procès inique, en lien avec le mouvement de contestation nationale, Diana Eltahawy, directrice adjointe du programme Afrique du Nord et Moyen-Orient d'Amnesty International, a déclaré : « L'exécution publique de Majidreza Rahnavard révèle au



