Guatemala. Les autorités doivent mettre fin aux poursuites contre la prisonnière d’opinion Virginia Laparra

par Amnesty International

En réaction aux avancées de la procédure judiciaire contre Virginia Laparra, ancienne procureure spéciale contre l'impunité, qui pourraient se conclure par une condamnation cette semaine, Erika Guevara-Rosas, directrice du programme Amériques à Amnesty International, a déclaré : « Virginia Laparra est une prisonnière d'opinion qui se trouve privée de sa liberté injustement depuis plus de neuf mois.



