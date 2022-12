Europe de l’Est et Asie centrale. Les crises et les « valeurs traditionnelles » accentuent le manque de protection contre les violences domestiques – Nouveau rapport

par Amnesty International

La pandémie de COVID-19, l'agression de la Russie contre l'Ukraine et l'accent marqué mis sur les « valeurs traditionnelles » contribuent à la détérioration des droits humains et à une augmentation des niveaux de violence domestique et d'autres formes de violences liées au genre en Europe de l'Est et en Asie centrale, écrit Amnesty International dans un […]



