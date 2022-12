Les enquêtes diligentées au titre de la nouvelle loi sur la cybercriminalité mettent en évidence de nouvelles menaces pour la liberté d’expression

par Amnesty International

Ces trois derniers mois, les autorités tunisiennes ont renforcé les restrictions pesant sur la liberté d'expression, avec la promulgation d'un nouveau décret-loi sur la cybercriminalité qui a été utilisé pour engager des poursuites pénales contre au moins quatre personnes, a déclaré Amnesty International le 12 décembre. Les autorités judiciaires tunisiennes enquêtent actuellement sur le directeur d'un […]



