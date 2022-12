Maroc/Espagne. La lenteur et les carences des enquêtes « sentent la dissimulation », six mois après la mort de 37 personnes à la frontière de Melilla

par Amnesty International

Les familles des personnes disparues ajoutent leurs voix à une nouvelle campagne internationale pour la justice L'échec désastreux des autorités espagnoles et marocaines à dévoiler la vérité sur la mort d'au moins 37 personnes originaires d'Afrique subsaharienne et sur la disparition de 77 autres après les événements mortels survenus à la frontière de l'enclave espagnole de Melilla, […]



