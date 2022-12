Sénégal : L’Etat doit passer des engagements aux actes forts pour protéger les enfants talibés

par Amnesty International

Les autorités sénégalaises doivent répondre à leurs obligations et prendre des mesures pour mettre fin aux violations des droits de certains enfants talibés (élèves des écoles coraniques communément appelées daaras), affirme Amnesty International dans un nouveau briefing sur la situation des enfants talibés. L’exploitation économique des enfants talibés via la mendicité forcée qui constitue une […] The post Sénégal : L’Etat doit passer des engagements aux actes forts pour protéger les enfants talibés appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet