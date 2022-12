Écrire pour les droits. La plus grande campagne mondiale en faveur des droits humains est de retour pour la Journée des droits de l’homme 2022

par Amnesty International

Des militant·e·s du monde entier vont célébrer la Journée des droits de l’homme 2022 en participant au plus grand événement mondial en faveur des droits humains : la campagne d’Amnesty International Écrire pour les droits. Organisée tous les ans depuis 2001, cette campagne est l’occasion pour des personnes de plus de 200 pays et territoires de rédiger […] The post Écrire pour les droits. La plus grande campagne mondiale en faveur des droits humains est de retour pour la Journée des droits de l’homme 2022 appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet