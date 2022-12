Érythrée. Ciham Ali, victime de disparition forcée depuis 10 ans : « une honte »

par Amnesty International

En réaction au silence du gouvernement érythréen qui se tait depuis 10 ans sur le sort réservé à Ciham Ali, ressortissante américaine et érythréenne arrêtée le 8 décembre 2012 alors qu’elle n’avait que 15 ans et maintenue en détention secrète depuis lors, Flavia Mwangovya, directrice adjointe des recherches et des campagnes d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Est, la […] The post Érythrée. Ciham Ali, victime de disparition forcée depuis 10 ans : « une honte » appeared first on Amnesty International. ]]>



