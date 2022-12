Crise climatique. La Cour internationale de justice doit jouer un rôle de premier plan dans la justice climatique

par Amnesty International

Amnesty International soutient une initiative sollicitant un avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur les responsabilités et les obligations des États par rapport à la crise climatique. Un groupe de 18 pays, mené par le Vanuatu, présentera une résolution à l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre pour demander que ce tribunal de l'ONU



