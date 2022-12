Iran. L’effroyable exécution d’un jeune manifestant révèle la cruauté des autorités et le risque d’un nouveau bain de sang

par Amnesty International

Les autorités iraniennes ont exécuté Mohsen Shekari, un jeune manifestant, après qu’il a été déclaré coupable et condamné à mort à la suite d’un procès tenant de la mascarade, pour avoir participé à la vague de soulèvement populaire qui balaie le pays, a déclaré Amnesty International jeudi 8 décembre 2022. « Nous sommes horrifiés que les autorités […] The post Iran. L’effroyable exécution d’un jeune manifestant révèle la cruauté des autorités et le risque d’un nouveau bain de sang appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet