Émirats arabes unis. Il ne faut pas expulser un dissident américano-égyptien vers l’Égypte, où il risque d’être torturé

par Amnesty International

Les Émirats arabes unis ne doivent pas renvoyer de force Sherif Osman, dissident politique et vlogueur américano-égyptien, vers l'Égypte, où il risque véritablement d'être victime de torture et d'autres violations des droits humains, notamment la détention arbitraire, la disparition forcée et des procès iniques, a déclaré Amnesty International jeudi 8 décembre. Sherif Osman, qui a la



