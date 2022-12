UE. Le placement en détention dans des sites non officiels est une « tactique délibérée » pour se soustraire aux regards

par Amnesty International

L’entrée de la Croatie dans l’espace de Schengen illustre le manquement persistant de l’Union européenne (UE) à son obligation de rendre des comptes pour ces pratiques illégales En réaction à un rapport consacré par Lighthouse Reports, une ONG de journalisme collaboratif, aux personnes incarcérées dans des lieux de détention non officiels aux frontières de la […] The post UE. Le placement en détention dans des sites non officiels est une « tactique délibérée » pour se soustraire aux regards appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet