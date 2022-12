Afghanistan. Amnesty International condamne l’exécution publique menée par les talibans

par Amnesty International

En réaction à l'exécution publique ayant eu lieu mercredi 7 décembre, la première à laquelle les talibans ont procédé depuis qu'ils ont pris le pouvoir en Afghanistan, Dinushika Dissanayake, directrice régionale adjointe pour l'Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré : « Le retour déplorable des exécutions publiques en Afghanistan est la dernière phase en date […]



