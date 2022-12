Corée du Sud. Les contenus d’abus sexuels en ligne prolifèrent et les victimes pointent les défaillances de Google

par Amnesty International

Les femmes et les filles subissent de nouveaux traumatismes lorsqu’elles demandent la suppression d’Internet de contenus à caractère sexuel Le système de signalement de Google est inadéquat et ne permet pas d’apporter des réponses rapides et transparentes Des victimes d’abus sexuels en ligne en Corée du Sud ont expliqué à Amnesty International que leurs souffrances […] The post Corée du Sud. Les contenus d’abus sexuels en ligne prolifèrent et les victimes pointent les défaillances de Google appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet