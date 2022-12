Tunisie : La loi sur les violences domestiques ne protège pas les femmes

par Human Rights Watch

(Tunis) – Les autorités tunisiennes ne parviennent pas à protéger les femmes contre les violences domestiques malgré la promulgation en 2017 d'une loi sévère, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. 8 décembre 2022 « Il t’a frappée, et alors ? » Lutter contre les violences domestiques en Tunisie Télécharger le rapport complet en français Annexes Le rapport de 106 pages, intitulé « “Il t’a frappée, et alors ?” : Lutter contre les violences domestiques en Tunisie », a révélé que malgré l'engagement de certains responsables et l’adoption de l'une des…



