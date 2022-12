El Salvador : Abus généralisés sous l'état d'urgence

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des policiers salvadoriens contrôlaient les papiers d’identité de deux hommes qu’ils ont fait sortir d’un bus, lors d'une opération visant à identifier et arrêter des membres de gangs à Santa Ana, au Salvador, le 30 juin 2022. © 2022 Camilo Freedman/NurPhoto via AP (New York, le 7 décembre 2022) – Les forces de sécurité salvadoriennes ont commis des violations généralisées des droits humains depuis l'adoption de l'état d'urgence approuvé fin mars 2022, en réponse à un pic de violence des gangs, ont déclaré Human Rights Watch et l’organisation non gouvernementale Cristosal…



