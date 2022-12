Biodiversité. Les droits des autochtones doivent être au cœur du projet visant 30 % d’aires protégées dans le monde d’ici 2030

par Amnesty International

Une proposition ayant pour but d'engager les États à déclarer, d'ici à 2030, 30 % de la masse terrestre et marine de la planète comme des aires protégées, à des fins de conservation et de défense de la biodiversité, occupera une place importante dans les débats qui auront lieu lors de la 15e Conférence des parties (COP) […]



