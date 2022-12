Guinée : Garantir le respect des droits dans le cadre du projet massif de minerai de fer

par Human Rights Watch

Click to expand Image La brume enveloppait les montagnes de Simandou – site présumé du principal gisement inexploité de minerai de fer de haute qualité dans le monde – en Guinée, le 4 juin 2014. Les entreprises qui développent le projet minier de Simandou vantent ses avantages économiques potentiels, mais il comporte également des risques importants pour l'environnement, les droits humains et le climat. © 2014 Reuters/Saliou Samb (Nairobi) – L'immense projet de mine de fer de Simandou en Guinée présente de graves risques pour les terres, l'eau et l'environnement des communautés concernées,…



Lire l'article complet