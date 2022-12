Ukraine : Les attaques russes contre le réseau électrique menacent les civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un chirurgien effectuait une opération sous la lumière fournie par des téléphones portables dans un hôpital de Kiev, le 30 novembre 2022, lors d’une coupure d’électricité causée par l’une des nombreuses frappes russes ciblant des centrales électriques et autres infrastructures ukrainiennes. © 2022 Abdullah Unver/Anadolu Agency via Getty Images (Kiev, le 6 décembre 2022) – Le ciblage généralisé et répété des infrastructures énergétiques de l’Ukraine par les forces russes semble principalement destiné à semer la terreur parmi la population en violation des lois de la…



Lire l'article complet