Ukraine. Les personnes âgées sont exposées à des risques accrus, n’ayant pas accès au logement après avoir fui l’invasion russe – Nouveau rapport

par Amnesty International

En proportion, on compte plus de blessés et de morts parmi les personnes âgées que parmi les autres groupes de la population Les personnes âgées vivent dans des logements endommagés et dans des conditions dangereuses Du fait de l'invasion de la Russie, des milliers de personnes âgées déplacées se retrouvent dans des établissements publics débordés



