Arabie saoudite. Un Jordanien risque d’être exécuté, sur fond de reprise des décapitations pour des infractions liées aux stupéfiants

par Amnesty International

Hussein Abo al Kheir, ressortissant jordanien et père de huit enfants, qui se trouve dans le quartier des condamnés à mort depuis 2015, après avoir été déclaré coupable de trafic de stupéfiants, risque d'être exécuté d'un moment à l'autre, a déclaré Amnesty International jeudi 1er décembre, tandis que les exécutions pour les infractions à la législation



