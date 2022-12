Israël/TPO. L’expulsion de Salah Hammouri constituerait un crime de guerre

par Amnesty International

Dimanche 4 décembre, les autorités israéliennes prévoient d'expulser le défenseur des droits humains franco-palestinien Salah Hammouri, dont le statut de résident de Jérusalem a été révoqué. En réaction, Heba Morayef, directrice régionale pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International, a déclaré : « Salah Hammouri a déjà passé neuf mois en détention administrative sans […]



