UE. La nouvelle loi sur le développement durable et les entreprises risque d’être sapée par des lacunes flagrantes en matière de droits humains

par Amnesty International

L'exclusion des banques et des institutions financières, ainsi que les dérogations accordées aux entreprises qui vendent des équipements de sécurité et des technologies de surveillance à haut risque, sapent la proposition de loi de l'Union européenne régissant les droits humains et les entreprises, a déclaré Amnesty International. Cette Directive sur la diligence raisonnable des entreprises […]



