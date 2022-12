Malawi. Le meurtre d’une petite fille albinos met en évidence l’urgente nécessité d’une meilleure protection

par Amnesty International

Le meurtre d'une petite fille de trois ans met en évidence l'urgente nécessité d'une meilleure protection des personnes atteintes d'albinisme, alors que plusieurs attaques de ce type ont eu lieu ces dernières semaines. Amnesty International exhorte les autorités à renforcer la protection des personnes atteintes d'albinisme partout dans le pays, à la suite du meurtre,



