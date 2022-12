Qatar. Le débat qui se poursuit au sujet du nombre de décès parmi les travailleurs·euses migrants met en évidence le besoin de vérité et de justice

par Amnesty International

En réaction aux propos tenus lors d’une interview avec Piers Morgan par Hassan Al Thawadi, secrétaire général du Comité suprême en charge de la Coupe du monde au Qatar, au sujet des décès de travailleurs·euses migrants, et aux clarifications apportées ensuite par le Comité suprême, Steve Cockburn, directeur du programme Justice économique et sociale d’Amnesty International, […] The post Qatar. Le débat qui se poursuit au sujet du nombre de décès parmi les travailleurs·euses migrants met en évidence le besoin de vérité et de justice appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet