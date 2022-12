Bélarus. Les autorités doivent révéler où se trouve la prisonnière d’opinion Maria Kalesnikava, qui aurait été hospitalisée

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles la figure de l’opposition Maria Kalesnikava, incarcérée, a été transférée à l’hôpital en soins intensifs depuis sa cellule d’isolement pour subir une intervention chirurgicale, Marie Struthers, directrice pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Les autorités bélarussiennes doivent immédiatement divulguer toutes les informations concernant […] The post Bélarus. Les autorités doivent révéler où se trouve la prisonnière d’opinion Maria Kalesnikava, qui aurait été hospitalisée appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet