Colombie. Garantir la justice et la non-répétition dans les affaires de violences liées au genre lors de la répression de la grève nationale doit être au centre de toute réforme de la police

par Amnesty International

Des femmes et des personnes LGBTIQ+ qui ont manifesté, des journalistes et des défenseures des droits humains ont subi des violences sexuelles et d'autres formes de violence liée au genre infligées par la police nationale et l'unité antiémeutes de la police (ESMAD) au cours de la répression de la grève nationale en 2021, a déclaré



