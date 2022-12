Japon. La décision d’un tribunal de Tokyo relative au mariage entre personnes de même sexe est porteuse d’espoir

par Amnesty International

Réagissant à la décision du tribunal de district de Tokyo en date du 30 novembre confirmant l’interdiction par le gouvernement japonais du mariage entre personnes de même sexe, Boram Jang, chercheuse sur l’Asie de l’Est à Amnesty International, a déclaré : « Si ce tribunal a aujourd’hui confirmé l’interdiction discriminatoire du mariage entre personnes de même sexe […] The post Japon. La décision d’un tribunal de Tokyo relative au mariage entre personnes de même sexe est porteuse d’espoir appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet