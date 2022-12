Syrie. Les familles des « disparu·e·s » méritent des réponses

par Amnesty International

Les pays membres des Nations unies doivent établir une entité internationale indépendante dont le rôle serait de retrouver et d'identifier les personnes manquant à l'appel et disparues depuis le début de la crise syrienne en 2011, ont déclaré Human Rights Watch et Amnesty International mercredi 30 novembre. Le conflit syrien a été marqué par des détentions



