Images de science : de la chlorophylle là où on ne l’attend pas

Où se cache la chlorophylle dans les tiges des arbres ?

Près de l’arbre, je manie l’échenilloir. « Clac », l’échantillon est prélevé. Au laboratoire, Chantal en fait une coupe très fine au microtome et la monte entre lame et lamelle… Après quelques réglages, Romain pose le tout sur la platine du microscope à épifluorescence. Quelques instants de suspense et, sur l’écran noir, nous découvrons comme à chaque fois avec joie et étonnement, la beauté intérieure des branches… ici, sous vos yeux, une coupe transversale d’une jeune tige prélevée sur un érable sycomore.Sur ces coupes,…