Chine. Le gouvernement ne doit pas arrêter les manifestant·e·s pacifiques alors que des manifestations sans précédent éclatent à travers le pays

par Amnesty International

En réaction aux manifestations d'une ampleur sans précédent depuis plusieurs années, Hana Young, directrice régionale adjointe d'Amnesty International, a déclaré : « La tragédie de l'incendie d'Ürümqi instille un courage remarquable à travers toute la Chine. Des manifestant·e·s pacifiques brandissent des feuilles de papier blanc, scandent des slogans et imaginent toutes sortes d'actes de dissidence créative. En […]



