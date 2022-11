Guatemala. Amnesty International réclame la libération immédiate et sans condition de Virginia Laparra, prisonnière d’opinion

par Amnesty International

L’ancienne procureure Virginia Laparra, qui était à la tête du bureau spécial du parquet contre l’impunité à Quetzaltenango, est une prisonnière d’opinion injustement incarcérée depuis plus de neuf mois en raison de son travail d’enquête sur des affaires de corruption au Guatemala, a déclaré Amnesty International lundi 28 novembre. Son procès devait s’ouvrir le 28 novembre devant […] The post Guatemala. Amnesty International réclame la libération immédiate et sans condition de Virginia Laparra, prisonnière d’opinion appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet