Serbie. La loi sur la carte sociale risque de nuire aux membres marginalisés de la société – avis juridique

par Amnesty International

La loi serbe sur la carte sociale est un système de surveillance intrusive qui risque de nuire aux membres les plus marginalisés de la société, notamment aux communautés roms, a déclaré Amnesty International le 29 novembre 2022, alors qu'elle soumet un avis juridique dans le cadre de l'examen de la constitutionnalité de ce texte de loi. […]



