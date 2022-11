Israël et territoires palestiniens occupés. La solidarité avec le peuple palestinien implique de cesser tout soutien à l’apartheid

par Amnesty International

À l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, Amnesty International renouvelle son appel à une action mondiale pour mettre un terme au système d’apartheid que les autorités israéliennes imposent en toute impunité aux Palestiniens et Palestiniennes. Ce système est devenu de plus en plus violent et oppressif ces dernières années. En […] The post Israël et territoires palestiniens occupés. La solidarité avec le peuple palestinien implique de cesser tout soutien à l’apartheid appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet