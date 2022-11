Éthiopie. Les personnes ayant subi des violences sexuelles méritent que justice leur soit rendue et que les responsables soient tenus de rendre des comptes

par Amnesty International

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et du lancement des Seize jours d’action contre la violence liée au genre, Amnesty International demande de nouveau aux médiateurs et médiatrices du processus de paix en cours en Éthiopie de donner un degré de priorité élevé à la justice pour […] The post Éthiopie. Les personnes ayant subi des violences sexuelles méritent que justice leur soit rendue et que les responsables soient tenus de rendre des comptes appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet