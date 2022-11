Afghanistan. Le retour des talibans à des pratiques rigoristes cruelles telles que la flagellation en public doit cesser immédiatement

par Amnesty International

En réaction à la flagellation en public de trois femmes et 11 hommes mercredi 23 novembre 2022, sur ordre d'un tribunal taliban pour des accusations de vol et de délits de mœurs dans la province du Logar en Afghanistan, Samira Hamidi, chargée de campagne sur l'Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré : « La flagellation en public […]



