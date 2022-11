Iran. La création d’une mission d’enquête de l’ONU marque un tournant très attendu dans la lutte contre l’impunité systématique

par Amnesty International

En réaction à l'annonce faite le 24 novembre 2022 par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui a adopté une résolution historique visant à mettre en place une mission d'établissement des faits sur les violations des droits humains liées aux manifestations qui ont débuté le 16 septembre en Iran, notamment en ce qui concerne les



